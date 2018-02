Domstol vil se nærmere på vold i Filippinerne og Venezuela

Den Internationale Straffedomstol (ICC) oplyser, at den har igangsat to foreløbige undersøgelser med fokus på Filippinernes brutale krig mod narko og overgreb under politiske uroligheder i Venezuela.

Det er ikke set før, at domstolen påbegynder en efterforskning mod to lande samtidig.

Det er ICC's anklager Fatou Bensouda, der har modtaget henvendelser fra oppositionen i de to lande. De mener, at straffedomstolen skal efterforske, hvad de kalder forbrydelser mod menneskeheden.

Bensouda siger, at hun har fulgt begivenhederne i de to lande tæt.

- Efter en omhyggelig, uafhængig og upartisk gennemgang ... så har jeg besluttet at indlede en præliminær undersøgelse i hvert af disse tilfælde, siger hun.

Begge lande har skrevet under på Rom-statutten, som ICC bygger på. Det giver domstolen myndighed til at gå i gang med en efterforskning i de to lande.

Bensouda fortæller, at folk fra hendes kontor vil rejse til Filippinerne for at undersøge påstande om forbrydelser i forbindelse med præsident Rodrigo Dutertes krig mod narko.

Hun siger, at hun vil holde fokus på beskyldninger om, at "tusinder af personer er dræbt" for narkoforbrydelser og uden om domstolene.

ICC's anklager vil i tilfældet Venezuela se nærmere på beskyldninger om forbrydelser, som skal være begået af præsident Nicolas Maduros regime.

Venezuelas præsident har fået sit ønske om forårsvalg opfyldt

- Det er blevet fremført, at de statslige styrker ofte har brugt overdreven magt for at sprede og undertrykke demonstrationer, siger hun.

Straffedomstolen har været aktiv siden 2002. Det er den eneste permanente domstol af sin art. Opgaven er at retsforfølge nogle af de værste forbrydelser på kloden i de tilfælde, hvor nationale domstole ikke har evnen eller viljen til at gøre det selv.