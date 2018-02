»Skamfuldt«: Nu har det første land i verden trukket lov om ret til homovielser tilbage

Det var en stakket frist for homoseksuelle på øgruppen Bermuda, der ligger i Atlanterhavet og hører under britisk territorium.

I maj 2017 afgjorde øgruppens Højesteret, at bøsser og lesbiske skulle have ret til at blive gift på lige fod med heteroseksuelle par.

Mange homoseksuelle par giftede sig ved midnat i Australien

Nu har Bermudas guvernør, John Rankin, underskrevet en lov, der tilbageruller retten til at indgå homoseksuelle ægteskaber.

Det skriver The Guardian.

John Rankin har afvist at kommentere sin beslutning, men henviser til, at han har »ageret i overensstemmelse med sin pligt under landets konstitution«.

Bermuda er kendt som et konservativt sted, og mange kirkeledere og borgere protesterede mod beslutningen om at tillade ægteskaber mellem to personer af samme køn.

Ikke desto mindre bliver John Rankins og resten af parlamentets beslutning kritiseret heftigt af flere LGBT-grupper, der kalder det »skuffende« og et indgreb i borgernes rettigheder.

Færøske homoseksuelle kan snart vies - bare ikke i kirken

»Guvernør Rankin og Bermudas parlament har på skamfuld vis gjort Bermuda til det første land i verden, hvor man trækker retten til, at alle kan blive gift, tilbage,« siger Ty Cobb, direktør for Human Rights Campaign Global.

Politikerne slår fast, at man fortsat vil sikre homoseksuelles rettigheder, og at alle stadig har ret til at indgå et registreret partnerskab.