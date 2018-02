Canadas premierminister undskylder »dum joke,« der udløste kritik af politisk korrekthed amok

SAN FRANCISCO - Canadas premierminister Justin Trudeau har undskyldt for en »dum joke,« efter at han afbrød en kvinde og foreslog hende at bruge ordet ”peoplekind” i stedet for ”mankind” (menneskeheden).

Kommentaren i sidste uge under en rådhuslignende debat i oliebyen Edmonton i det vestlige Canada har udløst beskyldninger om overdreven politisk korrekthed og ”mansplaining,” et ord der bruges om mænd, som uopfordret korrigerer kvinder på en nedladende måde.

»I ved alle, at mine meritter for at fortælle jokes ikke nødvendigvis er de bedste. For nogle dage siden lavede jeg en dum joke, som nu synes at have spredt sig viralt,« sagde Trudeau onsdag ifølge CBS.

»Den blev godt modtaget i salen og i kontekst. Men ude af kontekst, er den knap så sjov, og det er en påmindelse til mig om ikke at joke. Selv når jeg synes, at det er sjovt,« fortsatte den canadiske regeringsleder.

Så hvad udløste hele denne furore?

Kommentaren faldt, da en kvinde i salen fra kirken World Mission Society roste Trudeau, der er kendt for sin ligestillingsagenda, for at anerkende kvinder evner og styrke. Hun fortsatte: »moderlig kærlighed er kærlighed, der vil ændre menneskehedens historie.«

Her afbrød Trudeau hende. »Vi foretrækker at sige ”peoplekind.” Ikke nødvendigvis ”mankind.” Det er mere inkluderende.«

Egentlig er "peoplekind" slet ikke et ord. Men folk i salen jublede begejstret, viser en video fra debatten. Kvinden var heller ikke fornærmet: »Der ser I. Ja. Tak for det,« svarede hun.

Men mange kommentatorer – særligt på den politiske højrefløj – har været mindre begejstrede.

Den canadiske, konservative tabloidavis, The Toronto Sun, beskyldte Trudeau for »manspaining.«

Den kontroversielle, amerikanske kommentator Ben Shapiro, beskyldte både premierministeren for »idioti« og at være »slesk.«

Den australske konservative kommentator, Rita Panahi, kaldte det et eksempel på at »undskylde for noget, hvor ingen var fornærmede.«

Den britiske klummeskribent Piers Morgan skrev: »Hvordan vover du at dræbe mankind, hr. Trudeau, en mand uden rygrad og en undskyldning af en feminist.«

Sociale medier er også svømmet over med kritik fra almindelige borgere, ligesom bemærkningen synes at have spillet til tonerne fra en tidligere kritik af, at Trudeaus med sin relativt unge alder ikke har den politiske pondus, som en national leder har brug for.

Tidligere bokser, stripper og langhåret gymnasielærer skal lede Canada 43-årige Justin Trudeau lover mere velfærd og vil legalisere hash.

Netop alderen har dog også ofte været en fordel for Trudeau.

Efter at hans liberale parti i 2015 tog kontrollen fra de konservative, blev Canada pludselig set som mere hip igen. Med sin smukke hustru og tre børn havde Canada fået sin egen fashionable Kennedy-familie. Siden er Trudeau-magien blevet mere slidt, men hans politik og retorik i forhold til flygtninge, frihandel og ligestilling får stadig USA's liberale til at sukke efter en lignende leder i Washington.