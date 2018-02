Derfor kan jeg ikke bevise, at jeg ikke har dobbelt statsborgerskab: Australsk minister måtte tårevædet afsløre, at hun blev forladt af sin mor

Stemmen skælvede, og øjnene blev våde, da den australske Labour-politiker Susan Lamb foran hele parlamentet stillede sig op og fortalte om sit livs store traume.

Den 45-årige kvinde skulle forklare, hvorfor hun ikke kan bevise, at hun ikke har dobbelt statsborgerskab. Den australske forfatning forbyder personer at sidde i parlamentet, hvis de har andre statsborgerskaber end australsk. En bestemmelse, som har fældet adskillige australske politikere i den senere tid. Politikere, som i flere tilfælde, slet ikke var klar over, at de havde to statsborgerskaber.

Og nu er turen kommet til Susan Lamb, som, regeringen vil have til at gå af, fordi den mener, at hun også er britisk statsborger, da hendes far var brite.

Problemet er, at det ikke er muligt for Susan Lamb at bevise det ene eller det andet. Hun kan heller ikke frasige sig sit eventuelle britiske statsborgerskab, fordi det kræver forældrenes vielsesattest, som hun ikke kan få adgang til uden forældrenes tilladelse.

En dag, da jeg var omkring seks år gammel, satte min mor mig af ved skolen, og hun kom aldrig for at hente mig igen. Derefter var min far enlig forælder.

Men da hun var seks år gammel, blev hun forladt af sin mor, og hendes far døde for 20 år siden. Det fortalte hun tårevædet i parlamentet.

»Det er en kompleks og traumatisk historie - en historie, som jeg ikke normalt deler,« sagde hun ifølge flere medier.

»En dag, da jeg var omkring seks år gammel, satte min mor mig af ved skolen, og hun kom aldrig for at hente mig igen. Derefter var min far enlig forælder.«

Siden har politikeren ikke haft kontakt til sin mor.

»Faktum er, at vi ikke har noget forhold til hinanden. Jeg forestiller mig, at hun bærer på en del smerte og traumer, og hvis det bare minder om min smerte, ville jeg ikke ønske det for nogen. Jeg taler ikke om dette traume. Så når folk spørger mig, hvorfor jeg ikke bare kan ringe til min mor, så er det derfor.«

Talen var tilsyneladende ikke nok til at overbevise regeringen, som fortsat ønsker sagen afgjort i Australiens højesteret.

»Jeg er meget ked af at høre om hendes personlige forhold, og det er tydeligvis meget smertefuldt for hende. Men det ændrer faktisk overhovedet ikke ved det fundamentale i denne sag,« siger social- og sundhedsminister Michael Keenan ifølge ABC News Australia.

I oktober sidste år afgjorde højesteret, at landets vicepremierminister, Barnaby Joyce, og fire senatorer fra landets parlament skulle udelukkes fra parlamentet pga. dobbelt statsborgerskab.