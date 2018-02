Mand trængte ind i Irans præsidentbygning

En mand er blevet såret af skud og anholdt, efter han forsøgte at trænge ind på den iranske præsidents kontor, skriver nyhedsbureauet Fars, som citerer oplysninger fra viceguvernør Mohsen Hamedani.

- Vi forsøger at få identificeret personen og finde ud af, hvad der var hans motivation, siger Mohsen Hamedani.

Han tilføjer til nyhedsbureauet Tasnim, at den indtrængende mand svingede med en stor kniv eller et sværd og var indhyllet i et langt hvidt klæde, som symboliserer vilje til at ofre ens liv.

- Angriberen, som er 35 år, blev skudt i benet, da han forsøgte at komme forbi sikkerhedskontrollen ved præsidentens kontor i Pasteur Street i det centrale Teheran, hedder det.

Nyhedsbureauet Irna skriver, at manden havde passeret en eller to af flere sikkerhedskontroller.

Der ligger også en række andre vigtige regeringsbygninger i området, hvor der er stor sikkerhed.

Det er uklart, hvorvidt præsident Hassan Rouhani var i bygningen, da manden trængte ind.

En række iranske byer blev for nylig rystet af protester mod den økonomiske udvikling i lande. Demonstrationerne fandt primært sted i landets provins og i fattige forstæder.

Store dele af landets befolkning i landområderne har i løbet af det sidste årti lidt under stigende fødevarepriser.Da internationale sanktioner mod Iran blev fjernet for to år siden som led i en aftale om landets atomprogram, var det ellers iranernes håb, at der ville komme et økonomisk boom.

Men det er udeblevet. For unge ligger arbejdsløsheden på omkring 25 procent. Det vil sige, at hver fjerde mellem 15 og 29 år står uden arbejde.

Den iranske præsident har sagt, at folk gerne må demonstrere, men at det skal ske fredeligt./ritzau/Reuters