Professor: Døde zoner i verdenshavene er den største oversete klimatrussel

Det er efterhånden ikke nogen hemmelighed, at koralrevene lige for tiden har store overlevelsesvanskeligheder. Og det er måske med god grund.

Et nyt amerikansk studie viser nemlig, at verdenshavene er fyldt med døde zoner. Oversat til dansk betyder det, at verdenshavene mister ilt i et bekymrende højt tempo og derfor drænes for liv. Det skriver Dagbladet.

»Problemet med mangel på ilt i verdenshavene er den største oversete kilmatrussel,« siger Lisa Levin, der er professor i biologisk oceanografi ved Scripps Institution of Oceanopgraphy og medforfatter på det amerikanske studie.

David Attenborough: »Havene er truet nu som aldrig før i menneskets historie«

Studiet peger på, at antallet af døde zoner er firedoblet, og at de allerede kendte områder har vokset sig ti gange større. Udviklingen skyldes angiveligt de stigende mængder CO2 i atmosfæren som følge af den globale opvarmning.



Det er især de nordliggende kyster i Europa og den amerikanske østkyst, det går hårdest ud over. Men også længere ude i verdenshavene er ilt blevet en mangelvare, ligesom Bjørn Hallvard Samset, der er seniorforsker ved det norske center for klimaforskning, Cicero, gør opmærksom på, at de iltfattige havområder også er at finde i store områder mellem Norge og Danmark.

Livgivende eller masseudrydende: Skal havene gødes med jern for at bremse klimaforandringer? Nogle grundstoffer har afgørende betydning for livet i havet, mens andre er skadelige.



Den massive mangel på ilt gør, at flere arter ikke kan leve i de områder, hvor de tidligere har trivedes. Det gælder blandt andet fiskene. I sidste ende kan det få alvorlige konsekvenser for de mennesker, der bor og arbejder langs kysten og har verdenshavene som deres spisekammer.

»Udfordringen opstår, når store menneskegrupper langs kysten ikke har tilstrækkelig adgang til mad og derfor bliver nødt til at flytte. Det kan være med til at skabe en konflikt tilsvarende flygtningestrømmen til Europa fra Afrika,« siger Truls Johannesen, professor i kemisk oceanografi ved Universitetet i Bergen.



Forfatterne bag det amerikanske studie er bekymrede over udviklingen og understreger, at vi skal blive bedre til at passe på miljøet for dermed at mindske udslippet af CO2 i atmosfæren. Det bliver eksempelvis foreslået, at vi kan overveje at spise mindre rødt kød eller lade bilen stå hjemme i garagen og i stedet tage jernhesten på arbejde.