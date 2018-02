USA: Rusland udvikler langtrækkende super-torpedo til atomvåben

En fjernstyret atomtorpedo, der kan affyres midt ude i Atlanterhavet for derefter at stryge flere tusinde kilometer under vandet, før den rammer sit mål og spreder død og atomforurening i et større område.

Det er ifølge USA's forsvarsministerium, hvad Rusland i øjeblikket er fuld gang med at udvikle som en del af en større oprustning og modernisering af landets atomslagstyrke.

I rapporten »Nuclaer Posture Review« (NPR), som blev offentliggjort fredag, skriver det amerikanske forsvarsministerium, at Rusland aktivt udvikler en »ny interkontinental, atombevæbnet og atomdreven« torpedo, som kan affyres under vandet.

Projektet har fået betegnelsen »Status-6«, fremgår det af rapporten.

Siden 2015 har der været talrige forlydender om eksistensen af denne supertorpedo, men det har været meget småt med pålidelige detaljer.

Det er således første gang, at USA officielt bekræfter, at torpedoen findes, rapporterer CNN.

I NPR-rapporten nævner Pentagon desuden, at Rusland er ved udvikle mindst to nye langtrækkende missilsystemer.

Generelt tegner rapporten et billede af, at Rusland over en bred kamp opruster og moderniserer dets atomarsenal og muligheder for at anvende dem.

Udviklingen gælder for alle tre ben i Ruslands atom-triade, som består af bombefly, ubåde og landbaserede missiler, skriver det amerikanske forsvarsministerium.

Konklusionen er derfor, at USA må følge trop og ligeledes modernisere sit atomarsenal. Der skal blandt andet udvikles nye og mindre atomvåben, der kan anvendes mere taktisk på salgmarken i tilfælde af en konventionel krig.

Hvis den nye strategi - som er den første siden 2010 - bliver godkendt, vil USA i fremtiden også være parat til at true med at bruge atomvåben, hvis USA udsættes for f.eks. cyberangreb mod landets infrastruktur såsom elforsyning og kommunikationssystemer. Altså ikke kun som gengældelse for et andet lands atomangreb.

To minutter i midnat: Dommedag er rykket 30 sekunder tættere på

»At kalde den globale atomsituation alvorlig er at underdrive farens nærhed,« sagde lederen af det amerikanske "nyhedsbrev fra atomarforskere" Rachel Bronson, da hun for nylig var med til at sætte gruppens berømte dommedagsur frem til to minutter i midnat.

Det er det tætteste, verden ifølge forskerne har været på selvdestruktion siden 1950’ernes atomvåbenkapløb mellem USA og det daværende Sovjetunionen.