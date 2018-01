100 børneeksperter i kritisk opråb: »Uansvarligt« at lave Facebook til børn

Flere eksperter har tidligere problematiseret, at børn kan tage skade af at bruge for meget tid på Facebook.

Nu er over 100 børneeksperter gået sammen og skrevet et åbent brev til Facebook-chefen Mark Zuckerberg, hvor de bønfalder ham om at trække appen "Messenger Kids", som er rettet mod børn under 13 år, tilbage.

»Forskning viser, at voldsomt brug af digitale instrumenter og sociale medier er skadeligt for børn og unge, hvilket sandsynligvis vil resultere i, at denne nye app kommer til at ødelægge børns sundhedsmæssige udvikling,« indleder forskerne i brevet og understreger, at børn ikke er klar til at have profiler på de sociale medier.

Brevet er underskrevet af både forskere, forfattere og læger, som understreger, at appen er »uansvarlig,« og at den bør blive trukket tilbage.

Facebook lancerer forældrekontrolleret Messenger til børn

Appen blev lanceret i december i år, men er lige nu kun tilgængelig for børn i USA. Den gør det muligt for forældrene at følge med i, hvad børnene foretager sig på beskedtjenesten og samtidig kontrollere, hvem børnene kommunikerer med.

Børnene får en bruger gennem forældrenes Facebook-profil. Her skal barnets forældre acceptere, at barnet må indlede en samtale med en anden bruger på Messenger Kids.

Men det er problematisk, at børnene derved bliver opfordret til at få en Facebook-profil og gebærde sig på de sociale medier langt tidligere, mener eksperterne bag brevet.

»De er ikke gamle nok til at navigere i komplekse relationer online, som ofte kan lede til misforståelser og konflikt - selv blandt voksne brugere,« skriver de i brevet.

Messenger til børn kan give en god start på sociale medier

Facebook har svaret på kritikken fra eksperterne over for BBC.

»Siden vi gik i luften i december har vi hørt fra forældre over hele landet, at Messenger Kids har hjulpet dem med at holde kontakt med deres børn. Det har for eksempel været forældre, der har haft aftenarbejde, men alligevel har kunnet læse godnathistorier for deres børn med appen,« lød det i en officiel udtalelse.

Men den udmelding køber eksperterne bag brevet imidlertid ikke.

»At tale med familiemedlemmer over store distancer kræver ikke en selvstændig Facebook-profil. Børn kan bruge deres forældre, Skype eller andre familiemedlemmers profiler. De kunne også bare bruge en telefon,« lyder det i brevet.

Det er endnu uvist, hvornår beskedtjenesten Messenger Kids bliver tilgængelig i Danmark.