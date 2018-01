Colombia stopper fredsforhandlinger med guerilla-gruppe

Colombias præsident, Juan Manuel Santos, har valgt at sætte fredsforhandlinger med guerillabevægelsen ELN på pause på ubestemt tid.

Det skyldes flere angreb i weekenden i det sydamerikanske land.

- Jeg har besluttet at suspendere den femte runde af fredsforhandlingerne med ELN, som var planlagt til at finde sted de kommende dage. Baggrunden er, at ELN's handlinger ikke stemmer overens med deres ord, lyder det i en erklæring fra Juan Manuel Santos.

Regeringen mener, at ELN stod bag flere bombeangreb i weekenden, hvor syv politibetjente mistede livet.

- Ansvaret for disse grufulde handlinger ligger hos ELN, siger forsvarsminister Luis Carlos Billegas til radiostationen Caracol.

En midlertidig våbenhvile med ELN udløb 10. januar. Siden det tidspunkt har der været en række angreb i Colombia, som oprørsgruppen menes at stå bag.

ELN skriver på sin hjemmeside, at gruppen er åben for forhandlinger, men at angrebene vil fortsætte, indtil der er indgået en ny aftale om våbenhvile med regeringen.

Det er blevet en af den colombianske regerings topprioriteter at få ELN til at lægge våbnene, efter at det i 2016 lykkedes at afvæbne guerillabevægelsen Farc. Farc er i dag et politisk parti. Juan Manuel Santos modtog Nobels fredspris for sin indsats for at indgå en fredsaftale med Farc.

ELN betragtes som en mere radikal gruppe, end Farc var. Den er også mindre centraliseret.

ELN er blandt andet imod, at udenlandske selskaber får lov til at slå sig ned i Colombia og har ofte bombet rørledninger og anden olie-infrastruktur.