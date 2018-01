Eks-oprørsleder i Colombia vil være præsident for de fattige

Den tidligere guerrilla-leder Rodrigo Londoño var engang en af Colombias mest eftersøgte mænd. Nu er han præsidentkandidat i landet.

Det offentliggjorde han lørdag ifølge nyhedsbureauet AP.

59-årige Rodrigo Londoño, der er bedst kendt under navnet Timochenko, offentliggjorde sit kandidatur i en regn af konfetti og endda med sin egen jingle.

- Jeg lover at lede en regering, som vil drive fødslen af et nyt Colombia frem, sagde han.

- En regering, som langt om længe repræsenterer de fattiges interesser.

Præsidentkandidater i Colombia offentliggør som oftest deres kandidatur fra et femstjernet hotel i hovedstaden Bogotá.

Den tradition brød Timochenko med lørdag, da han offentliggjorde sit kandidatur fra et af byens fattigste og mest kriminelle kvarterer.

Timochenko er leder af den venstreorienterede tidligere oprørsbevægelse Farc, der nu er blevet omdannet til et politisk parti.

På Farcs første partikongres i august sidste år udtalte Rodrigo Londoño, at bevægelsen fremover vil være fortaler for "et demokratisk politisk styre, der garanterer fred og social sikkerhed, respekterer menneskerettigheder og garanterer økonomisk udvikling".

I juli sidste år fuldførte Farc den afvæbning, der var en del af en historisk fredsaftale med Colombias regering.

Fredsaftalen fra 2016 sikrer ifølge nyhedsbureauet AFP det nye parti en repræsentation på mindst fem pladser i hvert af parlamentets to kamre.

Mandag 29. august 2016 fejrede Colombia landets første fredsdag i 52 år. Det skete efter fire års forhandlinger i Cubas hovedstad, Havana.

Konflikten mellem Farc og regeringen har kostet omkring 260.000 mennesker livet, mens 45.000 andre er forsvundet.

Første runde af præsidentvalget i Colombia afholdes 27. maj i år. Hvis ingen kandidat får over 50 procent af stemmerne, bliver en anden og afgørende runde afholdt 17. juni.

Præsident Juan Manuel Santos kan ikke genopstille, da han allerede har tjent i to perioder efter hinanden.