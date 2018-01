Fem er dræbt i bombeangreb mod politistation i Colombia

Mindst fem politibetjente er dræbt, og 41 andre er såret, i et bombeangreb lørdag mod en politistation i Colombia.

Myndighederne mistænker narkogangstere for at stå bag angrebet, der fandt sted i havnebyen Barranquilla i den nordlige del af landet tæt på grænsen til Ecuador.

Få timer før angrebet mod politistationen var en bombe eksploderet ved en grænsepost i nabolandet.

Tilsyneladende er der ingen sammenhæng mellem de to hændelser.

Ifølge politichefen i Barranquilla, Mariano Botero, detonerede bomben, da betjentene på stationen var samlet til morgenbriefing.

En kilde oplyser, at 49 politifolk var til stede. Fem betjente mellem 24 og 31 år blev dræbt, mens 41 andre betjente blev såret i eksplosionen.

Politiet har anholdt en 31-årig mand, som mistænkes for at have udført angrebet.

- Vi vil sigte ham for fem tilfælde af drab, forsøg på drab, terrorisme og for brug af sprængstoffer, siger statsadvokat Nestor Martinez på et pressemøde.

Borgmesteren i Barranquilla, Alejandro Char, er overbevist om, at narkogangstere er skyld i blodbadet.

- Jeg tvivler ikke det mindste på, at det her er gengældelse for en politiaktion mod narkosmuglere, siger han.

Præsident Juan Manuel Santos fordømmer på Twitter det "kujonagtige angreb" og lover, at de ansvarlige nok skal blive fundet.

Santos besøgte lørdag det hospital i Barranquilla, hvor flere af de sårede betjente er indlagt.

Også præsidentkandidaten for den tidligere guerillagruppe Farc, som efter en fredsaftale i 2016 har lagt våbnene og nu er et venstreorienteret parti, tager på det kraftigste afstand fra angrebet.

- Al vores solidaritet går til de dræbte betjentes familier, skriver Rodrigo "Timochenko" Londoño i et tweet.

Colombia er verdens største producent af kokain, og kriminelle bander har oversvømmet samtlige af landets større byer med narko.