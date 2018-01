To minutter i midnat: Dommedag er rykket 30 sekunder tættere på

SAN FRANCISCO

Truslerne mod civilisationen er voksende, og det har torsdag fået forskere til at stille dommedagsuret 30 sekunder frem til to minutter i midnat.

Så tæt på selvdestruktion har verden ikke været siden 1950’ernes atomvåbenkapløb mellem USA og det daværende Sovjetunionen.

»At kalde den globale atomsituation alvorlig er at underdrive farens nærhed,« sagde Rachel Bronson, leder af ”Bulletin of the Atomic Scientist,” ved en pressebriefing i Washington.

Lawrence Krauss, formand for Bulletin, tilføjede, at »at faren for en atomkatastrofe er større end den var under Den Kolde Krig.«

Organisation, som på dansk kan kaldes ”nyhedsbrev fra atomarforskere” har siden 1947 brugt dommedagsuret som et symbol for, hvor tæt menneskeheden er på at destruere kloden.

Den fokuserer både klimaændringer, nye teknologiske trusler og atomvåben. Men det er primært det sidste, der nu har fået det respekterede forskerhold til at rykke uret med et halvt minut.

»Store atomaktører er tæt på at indlede en ny våbenkapløb; et som vil være dyr og vil øge risikoen for uheld og misforståelser. På tværs af kloden, står atomvåben til at blive mere anvendelige – ikke mindre – som følge af landes investeringer i deres atomvåbenarsenal,« advarer organisationen i en uddybende begrundelse på sin hjemmeside.

Kan en atomkrig udløses ved en fejl eller et tilfælde? Da Hawaii udsendte en missilalarm, tog det 38 minutter at rette fejlen. På den tid kunne en atommagt have nået at svare igen.

Her beskrives 2017 også som et år, hvor et ubesindig sprogbrug omkring atomvåben pustede til en allerede farlig situation,« hvilket især er en henvisning til den stærkt personlige udveksling af fornærmelser mellem præsident Donald Trump og Nordkoreas leder, Kim Jong-un.

Trump har blandt andet advaret Nordkorea om »total destruktion,« hvis Pyongyang fortsætter med at true USA. De to ledere har også haft en verbal konkurrere om, hvem af de to der har den største atomknap.

Bulletin of the Atomic Scientist blev etableret i 1945 af eksperter, der var med til at udvikle atombomben under det amerikanske Manhattan-projekt.

Dommedagsuret blev skabt to år senere for at kommunikere risikoen for undergang til hele verden. Gruppen har siden flyttet på urets viser 19 gange.

Faren var mindst i 1991, da Den Kolde Krig endte.

Da Nordkorea i 2007 gennemførte sin første atomtest, blev uret rykket frem til 7 minutter i hel.

I 2015 blev viseren igen rykket; nu til tre minutter i som følge af den globale klimaopvarmning og våbenmoderniseringer.

I 2017 fik den så endnu et nyk til to og et halvt minut i midnat som følge af Trumps udmeldinger om klimakampen og atomvåbenspredning.