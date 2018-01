Siden den famøse tale ved Golden Globes har der været spekulationer i, om tv-stjernen og iværksætteren Oprah Winfrey kunne finde på at stille op som Donald Trumps modkandidat til præsidentvalget i 2020.

Men det har hun altså nu for første gang slået fast, at hun ikke ønsker.

Det skriver BBC.

USA-kender: Oprah Winfreys tale lød som starten på en præsidentvalgkamp

I et interview med det amerikanske magasin InStyle, siger Oprah Winfrey, at hun ikke har »den rette dna til at blive præsident.«

»Jeg har altid følt mig selvsikker i forhold til at bedømme, hvad jeg kan, og hvad jeg ikke kan. Og det (at være præsident, red.) er ikke noget, der interesserer mig,« siger hun til magasinet.

Spekulationerne om, om Winfrey ville stille op, begyndte, efter hun til prisfesten Golden Globes holdt en tale, der blev rost fra mange sider.

»Det lød som en valgkampstale, som lige så godt kunne være afholdt på et demokratisk partikonvent,« vurderede Anders Agner, USA-kender og redaktør på Kongressen.com her i avisen, mens også medier verden over begyndte at lufte muligheden for, at hun ville stille op.

»At fortælle sandheden er det mest magtfulde værktøj, vi har, og jeg er meget stolt over og inspireret af alle de kvinder, der har følt sig stærke nok til at råbe højt og fortælle deres personlige historier,« sagde Oprah Winfrey blandt andet i talen til Golden Globes.

»Hver og en af os i dette rum bliver fejret på grund af de historier, vi fortæller. I år blev vi historien. Men det er ikke bare en historie, der påvirker underholdningsbranchen. Det er én, der går på tværs af kultur, geografi, race, religion og politik,« sagde hun. Hele talen kan læses her.

Trump: Jeg kan slå Oprah Winfrey ved et præsidentvalg

Den amerikanske præsident Donald Trump selv har tidligere meldt ud, at han »kunne slå hende,« hvis Winfrey stillede op, men at han ikke troede, hun ville gøre det.