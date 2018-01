Den britiske premierminister, Theresa May, lægger pres på de største teknologiske virksomheder i en tale på det økonomiske stormøde i Davos.

- Firmaer kan ikke bare lade stå til, mens deres platforme bruges til børnemishandling, moderne slaveri eller til at dele terror eller ekstremistisk indhold, siger hun ifølge det britiske medie The Guardian.

I sin tale, der holdes for verdensledere, lobbyister og spidser fra forretningslivet, siger hun også, at Storbritannien skal være førende indenfor digitale forretninger.

Storbritanniens lovgivning skal være "innovations-venlig", samtidig med at landet skal være det sikreste sted at være online, lyder det.

May giver den digitale virksomhed Uber som eksempel på, at teknologi rummer både potentialer og problemer.

- Det er et innovativt firma, men det har også misforstået nogle ting - med dets sikkerhedsproblemer og bekymrende behandling af medarbejderne.

- Løsningen er ikke at lukke dem, men at forbedre systemer, så virksomhederne virker bedre, siger hun.

Hun siger også, at virksomhederne bør kunne løse de problemer, der i øjeblikket er, fordi virksomhederne har nogen af de skarpeste hjerner ansat.

Ifølge Theresa May bør der fokuseres på tre ting:

Politikere bør overveje ny lovgivning, investorer bør tænke over firmaers betydning for samfundet, og så bør der også laves etiske retningslinjer for brugen af kunstig intelligens.

I afslutningen af sin tale appellerer May til, at World Economic Forum arbejder sammen for at løse de problemer, hun har påpeget.

Trump kommer til Davos - vil præsentere "America First"-vision For første gang i 18 år deltager en siddende amerikansk præsident i årsmødet i World Economic Forum.

May holder sin tale, kort før den amerikanske præsident Donald Trump ankommer til stedet, hvor World Economic Forum afholdes.

Den amerikanske præsident skal deltage i en reception, og senere på aftenen skal han være vært for en middag.

Han skal også tale med den britiske premierminister.