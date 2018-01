Trump er ankommet til økonomisk topmøde på sjældent besøg

Den amerikanske præsident, Donald Trump, er ankommet til Schweiz, hvor han deltager ved stormødet World Economic Forum i den schweiziske alpeby Davos.

Her forventes han at levere sit protektionistiske budskab om "USA først" i en tale, som han holder fredag.

Allerede torsdag mødes han dog med den økonomiske verdenselite. Han deltager først i en reception. Senere skal han være vært for en middag for spidserne inden for det europæiske forretningsliv.

Det er første gang, at en amerikansk præsident kommer til topmødet i Davos, siden den daværende præsident Bill Clinton besøgte mødet i 2000.

Hans beslutning om at deltage i mødet har været overraskende, netop på grund af hans protektionistiske kurs, når det gælder verdenshandlen.

Foruden Donald Trump gæstes topmødet af en række verdensledere.

Blandt dem er Indiens Narendra Modi, Frankrigs Emmanuel Macron, Tysklands Angela Merkel, briternes Theresa May og Canadas Justin Trudeau.

Det forventes dog, at Trump vil trække en stor del af opmærksomheden ved topmødet, der slutter fredag.

Sidste år var det Kinas præsident, Xi Jinping, der løb med meget af opmærksomheden. Det skete, da han i en tale gik imod protektionisme i et forsøg på at male et nyt billede af den kinesiske regering.

Mange forventer, at Donald Trump i år vil gøre det modsatte.

Ifølge mediet Politico vil præsidenten efter alt at dømme bruge sin tale til at lade "en stinkbombe" ramme mødet.

Mediet skriver, at præsidenten vil give sin uforbeholdne mening om frihandelsaftaler, som han mener går imod USA's ønsker, klimaforandringer og måske endda lange ud efter Verdensbanken og Den Internationale Valutafond (IMF).

Det vil i så fald være noget, som ingen amerikansk præsident har gjort før.

Ronald Reagan talte i sin tid som USA's præsident til deltagerne i Davos via satellit. George H.W. Bush, George W. Bush og Barack Obama derimod deltog aldrig i mødet.