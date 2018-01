Skælv i Alaska udløser advarsel om tsunami

Et kraftigt skælv med en styrke på 8,2 har rystet et område 250 kilometer sydøst for Chiniak i den amerikanske delstat Alaska.

Geologiske eksperter i det geologiske overvågningscenter Usgs i USA advarer ifølge Reuters om, at der er risiko for en tsunami.

Skælvet fandt sted i 10 kilometers dybde klokken 10.31 dansk tid.

Der blev øjeblikkeligt udsendt advarsler om fare for en tsunami i dele af Alaska og Canada. Der er samtidig varslet øget overvågning ned langs den amerikanske vestkyst.

En journalist på tv-kanalen KTVA siger, at skælvet kunne mærkes i store dele af Alaska.

En indbygger i Kodiak siger til det svenske nyhedsbureau TT, at skælvet kunne mærkes i omkring 30 sekunder.

- Vi var netop vågnet og fik som det første oplysninger om, at der havde været et skælv, og at der var udsendt advarsler om en mulig tsunami, siger en kvinde, som udlejer hytter i byen.

Der var i 2010 omkring 13.400 indbygger på øen Kodiak.

Det geologiske overvågningscenter Usgs er ved at vurdere, hvorvidt Hawaii trues af en tsunami. I givet fald ville denne ramme øerne omkring klokken 15.30 dansk tid.