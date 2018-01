Paven: Undskyld hvis jeg sårede misbrugsofre, men jeg tror stadig, at biskoppen er uskyldig

Undskyld, men.

Det er den korte version af det, som pave Frans sagde i en samtale med en Reuters-journalist om bord på pavens fly, der netop har ført ham rundt til flere latinamrikanske lande.

I Chile blev paven spurgt til den lokale biskop Juan Barros, som er blevet beskyldt for at beskytte en pædofil præst. Og her lød svaret:

»Først når jeg ser beviser mod biskop Barros, vil jeg tale. Der er ikke et eneste bevis mod ham. Det er ren bagvaskelse, er det forstået,« lød det ifølge Reuters.

Den kommentar faldt mange for brystet, og paven undskyldte efterfølgende og sagde, at han indså, at han havde »såret mange mennesker, som er blevet misbrugt.«

»Jeg vil gerne undskylde over for dem, hvis jeg sårede dem uden at være klar over det, men det var et sår, jeg påførte dem uden at ville det. Det smerter mig dybt,« sagde han.

Paven afslørede i samtalen, at biskoppen to gange havde tilbudt at træde tilbage, men at paven havde afvist det.

»Jeg kan ikke fordømme ham, fordi jeg ikke har nogen beviser, og fordi jeg er overbevist om, at han er uskyldig.«

Manden, som biskoppen ifølge kritikere skal have beskyttet, er hans tidligere mentor Fernando Karadima. I en efterforskning, som Vatikanet stod bag i 2011, blev Karadima fundet skyldig i at have misbrugt teenagedrenge i årevis. Karadima nægtede sig skyldig, og Barros har fastholdt, at han ikke har haft kendskab til nogen misgerninger.