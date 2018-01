USA flytter ambassade i Israel til Jerusalem næste år

USA's ambassade i Israel flytter til Jerusalem inden udgangen af næste år. Det oplyser vicepræsident Mike Pence i en tale i det israelske parlament, Knesset, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Tidligere har amerikanske embedsmænd givet udtryk for, at en flytning af ambassaden til Jerusalem vil tage mellem tre og fire år.

Den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, sagde i sidste uge, at han forventede, at det ville tage højest et år.

Blot timer efter afviste USA's præsident, Donald Trump, ifølge New York Times, at der var tale om at fremrykke flytningen af ambassaden.

I sin tale mandag oplyser Mike Pence ingen specifik dato. Men han giver klart udtryk for, at ambassaden bliver flyttet inden udgangen af næste år.

- I de kommende uger vil vores administration komme med sine planer for at åbne den amerikanske ambassade i Jerusalem. Og den amerikanske ambassade vil åbne inden udgangen af næste år, siger Pence til Knesset.

- Jerusalem er Israels hovedstad. Og derfor har præsident Trump instrueret udenrigsministeriet i at påbegynde forberedelserne til at flytte vores ambassade.

Trump offentliggjorde sin beslutning om ambassaden i begyndelsen af december. Ved samme anledning meddelte han, at USA regner Jerusalem for Israels egentlige hovedstad.

Beslutningen var et brud med årtiers politik om Jerusalems omstridte status. Og den vakte opsigt i hele verden og ikke mindst vrede blandt palæstinenserne.

Jerusalem har i årtier været central i konflikten mellem Israel og palæstinenserne.

Byen rummer helligdomme for både muslimer, kristne og jøder. Men siden 1967 har Østjerusalem været besat af Israel, som har udråbt den samlede by til sin hovedstad.

Netop den østlige del af byen ønsker palæstinenserne som hovedstad i en palæstinensisk stat.

Den israelske annektering er ikke anerkendt af det internationale samfund. Derfor har alle lande hidtil placeret deres ambassader i Tel Aviv.