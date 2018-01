Video: Denne reklame opfordrer mænd til at klø sig mere i skridtet

Hvordan får du et macho-samfund som det colombianske til at sætte fokus på testikelkræft?

Det er ovenstående kampagnevideo vist et meget godt bud på. Den colombianske pendant til Kræftens Bekæmpelse, Liga Colombiana Contra El Cancer, har med sloganet "klø-testen" fået sat lup på et udpræget problem: at mænd ikke undersøger sig selv for netop testikelkræft.

Denne kræftform har en relativ lav dødsrate og høj helbredelsesrate, hvis altså den bliver opdaget og behandlet i tide. Det viser tal fra Kræftens Bekæmpelse.

Kampagnen i Colombia har skabt opmærksomhed på de sociale medier, hvor den har kørt i mere end en måned.

