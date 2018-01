Sydkorea kræver forklaring for »pludselig« aflysning af nordkoreansk besøg

Sydkorea har lørdag bedt sin nabo forklare, hvorfor Nordkorea pludselig har aflyst et planlagt to dage langt besøg fra en delegation forud for det kommende vinter-OL i Pyeongchang.

Det skriver det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap.

Ifølge Cho Myung-gyon, Sydkoreas minister for genforening, meddelte Nordkorea sent fredag aften, at man har »suspenderet« turen for et hold bestående af syv personer, der skulle undersøge faciliteterne, hvor de nordkoreanske artister efter planen skal optræde i næste måned.

Nordkorea vil sende 230-mand stort heppekor til vinter-OL

Holdet skulle ledes af forsangeren af den enormt populære pigegruppe Moranbong Band, der ofte bliver betegnet som Nordkoreas svar på Spice Girls - de mange uligheder til trods. Det står på nuværende tidspunkt ikke klart, om turen er aflyst eller bare udskudt.

Yonhap skriver, at Nordkoreas »pludselige« beslutning blot tre uger før afholdelsen af vinter-OL har skabt bekymringer i forbindelse med Seouls bestræbelser på at gøre legene i Sydkorea til et "freds"-arrangement.

Cho Myung-gyon håber, at man kan sætte en ny dato for besøget, forsikrer han lørdag. Sydkorea planlægger selv at sende 12 personer til Nordkorea i næste uge for at forberede fælles træning for nationernes skiløbere ved Mount Kumgang og Masikryong Ski Resort forud for OL-arrangementet.

Nord- og Sydkorea går ind til OL under fælles flag

Tidligere på ugen blev parterne enige om, at en 140 personer stor truppe fra Nordkorea bestående af et orkester, sangere og dansere skal optræde to gange under legene. Det er første gang, noget lignende sker, siden 2002.

Den nordkoreanske delegation forventes også at bestå af atleter, statsmedier og embedsmænd samt et stort cheerleaderhold og et taekwondo-opvisningshold.

Billede fra den årlige Arirang Festival, der bliver afholdt i Nordkorea. På dette billede fra 2005 optræder traditionelle koreanske dansere. Foto: AP Photo / Xinhua, Ji Xinlong

Dialogen mellem de ellers stridende nationer er kommet i stand, efter lederen af det nordkoreanske regime, Kim Jong-un, i sin nytårstale rakte en sjælden olivengren frem mod Sydkorea og talte om en mere stabil situation mellem parterne.

Vinterlegene i Pyeongchang begynder 9. februar.