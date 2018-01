For første gang skal en kvindelig premierminister på barsel: »Jeg lover jer, at vi har en plan«

»Jeg kommer til at være både premierminister OG mor.«

Sådan lød det i en Facebook-opdatering fra New Zealands premierminister, Jacinda Ardern, da hun fredag annoncerede, at hun er gravid sammen med kæresten Clarke Gayford.

37-årige Ardern blev New Zealands yngste kvindelige premierminister nogensinde, da hun 26. oktober sidste år tiltrådte stillingen.

Barnet kommer til verden i juni, og når hun til sommer går på barsel, vil hun være den eneste kvindelige premierminister nogensinde, der har taget barselsorlov, skriver flere internationale medier.

»Og jeg som troede, at 2017 var et stort år. Clarke og jeg er virkelig begejstrede over at fortælle, at vores hold til juni bliver udvidet fra to til tre,« fortsatte Ardern i opdateringen.

»Jeg ved, I kommer til at have en masse spørgsmål, og vi skal nok svare på dem alle. Jeg lover jer, at vi har en plan. Men indtil nu, bare kom an 2018,« afsluttede hun.

På et pressemøde fredag fortalte hun ifølge CNN, at planen er, at hun tager seks måneders barselsorlov, hvor vicepremierministeren skal tage over i stedet for hende.

Jacinda Ardern og hendes kæreste, Clarke Gayford, har tænkt sig at dele barslen. Ardern skal have seks uger, og Gayford skal have resten. Foto. Greg Bowker/New Zealand Herald via AP

Herefter vil hendes partner, Clarke Gayford, som har et populært madprogram på nationalt tv, tage resten af orloven og være hjemmegående far.

Hun er ikke den første kvindelige premierminister nogensinde, der har fået et barn.

I 1990 blev den daværende premierminister i Pakistan, Benazir Bhutto, den første kvindelige premierminister nogensinde til at få en baby samtidig med, at hun ledede et land.

Men hun tog ikke noget barsel og vendte straks efter sit kejsersnit tilbage til sit job, skriver BBC.

På pressemødet fortalte Ardern, at hun kommer til at være »til at kontakte« i de seks uger, hun er væk, og at hun har tænkt sig at genoptage alle premierministerens opgaver, når hun kommer tilbage.

Jacinda Ardern blev valgt til leder af labour-partiet i New Zealand i august sidste år, da partiet klarede sig dårligt i meningsmålingerne.

På kun syv uger hun vendte hun stemningen i landet op mod valget den 23. september, og den 19 oktober kunne hun kalde sig premierminister.

Ifølge The Guardian kender parret barnets køn, men ønsker at holde det hemmeligt for offentligheden.