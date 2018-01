Sociale medier behandler klager om indhold hurtigere

Facebook, Twitter og Google's YouTube er blevet bedre til hurtigt at vurdere anmeldelser om stødende indhold på deres tjenester. Det viser nye tal fra EU.

Mere end to tredjedele af klager over indholdet på tjenesterne bliver nu gennemgået inden for 24 timer.

Det er en stigning fra maj 2017, hvor det kun var tilfældet i 51 procent af tilfældene.

EU har presset firmaerne bag de sociale medier til at gøre mere for at bekæmpe ekstremistisk indhold og hadsk tale på deres platforme.

Firmaerne er før blevet truet med indgribende lovgivning, og det fik dem til at underskrive en aftale om et adfærdskodeks.

I maj 2016 aftalte Microsoft, Twitter, Facebook og YouTube således med EU, at de skulle gennemgå de fleste klager inden for 24 timer.

Også mediet Instagram agter at tilslutte sig kodekset, oplyser EU-Kommissionen.

Fredagens nye tal viser, at det i 81 procent af tilfældene lykkes medierne at overholde 24-timers-fristen.

Samtidig bliver 70 procent af det anmeldte indhold i gennemsnit fjernet.

I maj sidste år lå det tal på 59,2 procent.

EU's justitskommissær, Vera Jourova, har sagt, at hun ikke stræber efter, at 100 procent af det anmeldte indhold på medierne skal fjernes.

Det vil være et angreb mod ytringsfriheden, er hendes vurdering.

Hun er heller ikke for den tyske lovgivning, hvor der gives bøder på op til 50 millioner euro (744 millioner danske kroner), hvis ikke indhold med hadsk tale fjernes fra de sociale medier.

Ifølge Jourova er det positivt, at de sociale medier er blevet bedre til at handle på anmeldelserne.

Det bekræfter billedet af, at lovgivning som den tyske, ikke er nødvendigt i EU lige nu, lyder det.