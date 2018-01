Foto: Ugens udvalgte billeder

Mænd konkurrerer i løb på høje hæle under et karneval i Puerto de la Cruz på den canariske ø Tenerife, Spanien. Foto: Paul White/AP

En mand tager en dukkert i det iskolde vand nær landsbyen Pilnitsa i udkanten af Minsk, Hviderusland. Foto: Sergei Grits/AP

Tåge indhyller skyskraberne i Hefei i det østlige Kinas Anhui-provins. Foto: Guo Chen/AP

En mand rider sin hest gennem et bål som en del af et ritual til ære for Saint Anthony Abboten i San Bartolome de Pinares, Spanien. Tradition, der går 500 år tilbage, og er beregnet til at rense dyrene med røg fra bålene og beskytte dem det kommende år. Foto: Francisco Seco/AP

Anastasia Gruzdeva fra Yakutsk i Rusland tager en selfie, da temperaturen faldt til ca. -50 grader. Foto: Anastasia Gruzdeva/AP

En kvinde bliver arresteret under en protest mod pave Frans i Santiago, Chile. Paven besøger Chile, hvor Vatikanets håndtering af sexmisbrugssager har givet voldsom kritik. Foto: Victor R. Caivano/AP

Lavaen fortsætter med at flyde ned af Mayon vulkanens skråninger, her set fra Legazpi City, Albay-provinsen, omkring 340 kilometer (210 miles) sydøst for Manila, Filippinerne. Foto: Earl Recamunda/AP

En indisk landsbyboer forsøger at tæmme en tyr under en traditionel tyretæmnings festival kaldet "Jallikattu" i landsbyen Palamedu, nær Madurai, Tamil Nadu state, Indien. Jallikattu indebærer at frigive en tyr i en mængden af mennesker, der forsøger at gribe fat i den og ride på den. Foto: R. Parthibhan/AP

En Rohingya-muslim hugger træ i Balukhali flygtningelejren 50 kilometer fra Cox's Bazar, Bangladesh. Foto: Manish Swarup/AP

Japanere beder om et sundt nytår, mens de bader i et bassin med koldt vand og isblokke ved Teppozu Inari Shinto-helligdommen under et vinterritual i Tokyo. Foto: Shizuo Kambayashi/AP