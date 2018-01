Paven overraskede par med vielse i 11 kilometers højde

To ansatte hos Latam Airlines fik sig torsdag en glædelig overraskelse under en flyrejse med pave Frans til regionshovedstaden Iquique i Tarapacá-regionen i det nordlige Chile.

Det rapporterer flere internationale medier, herunder National Catholic Reporter, NCR Online.

De to ansatte ved navn Paula Podest Ruiz og Carlos Ciuffardi Elorrigaga på hhv. 39 og 41 år bad under rejsen paven om at velsigne deres forhold.

»Er I gift,« spurgte paven.

Hertil svarede parret ifølge NCR, at de havde været civilt gift i otte år, men endnu ikke havde holdt en religiøs ceremoni, da kirken, som de ønskede at blive viet i, var blevet ødelagt af jordskælv.

»Nå men, vil I giftes?«

Det ville parret, og paven foreslog overraskende at foretage vielsen med det samme, skriver NCR. Parret blev således viet i 11 kilometers højde et sted over Chile med et fuldt fly som vidner.

Just Married: By #PopeFrancis on the papal flight from #Santiago to #Iquique. The happy couple works for LatAm airlines. (Photo: Paul Haring) pic.twitter.com/BNdfJNWSJs— Catholic News Service (@CatholicNewsSvc) 18. januar 2018

Vatikanets talsmand, Greg Burke, har efterfølgende forsikret, at »alt er gyldigt, alt er officielt«. Paven underskrev tillige et håndskrevet dokument, der stadfæster vielsen.

A Vatican photo of the hand-written document, signed by Pope Francis, attesting to the wedding aboard the papal plane of Paula Podest Ruiz and Carlos Ciuffardi Elorriaga https://t.co/U94anQ0T34 pic.twitter.com/Gig2s27hND— Joshua McElwee (@joshjmac) 18. januar 2018

Pave Frans var ombord på flyet, da han var på vej fra hovedstaden Santiago til Iquique under et tre dages besøg i landet.