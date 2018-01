Selfie på Facebook ledte politiet på sporet af morder i canadisk drabssag

For to år siden blev den 18-årige canadiske kvinde Brittney Gargol fundet kvalt på en losseplads i byen Saskatoon.

Kort forinden havde veninden Cheyenne Rose Antoine lagt et billede af de to på Facebook. Og det skulle vise sig at blive et vigtigt spor i politiets efterforskning.

Ved siden af liget af den unge kvinde fandt man nemlig et bælte, hun formentlig var blevet dræbt med, skriver BBC. Og det samme bælte kunne ses på venindens Facebook-selfie af de to smilende kvinder, der var på vej ud på en bytur. Det fik politiet til at mistænke veninden for drabet.

I løbet af den to år lange og komplicerede efterforskning brugte politiet netop Facebook til at danne sig et overblik over kvindernes færden og fandt desuden en besked fra Antoine på Gargols Facebook-væg den følgende morgen:

»Hvor er du? Har ikke hørt fra dig. Håber du kom sikkert hjem,« lød det i opslaget, der ifølge BBC blev opfattet som en afledningsmanøvre.

Indledningsvis forklarede Antoine til politiet, at de to veninder havde besøgt adskillige barer, inden Gargol var havde forladt stedet med en ukendt mand. Men der var flere huller i den forklaring, skriver CBC, der rapporterede fra retten i Canada.

En af barerne, kvinden hævdede at have besøgt, havde nemlig videoovervågning, der viste, at de to ikke havde opholdt sig på stedet.

Det store gennembrud i efterforskningen kom ifølge mediet, da politiet fik et tip fra en kilde om, at Antoine - i beruset tilstand -over for en ven havde indrømmet at have slået og kvalt Gargol.

Mandag accepterede den 21-årige Antoine skylden for venindens død, skriver CBC. I retten skal hun have forklaret, at de to havde haft et skænderi - begge påvirket af marihuana og alkohol.

Den 21-årige kan dog ikke huske, at hun dræbte veninden, har hun forklaret. Hun fik en dom på syv års fængsel.