Politiker anholdt for at stå bag journalistdrab i Guatemala

En ledende politiker i Guatemala er blevet anholdt og sigtet for at have orkestreret drabene på to journalister tilbage i 2015.

Julio Juarez Ramirez er parlamentsmedlem for det regerende parti FCN-Nacion, som også er præsident Jimmy Morales'.

Den 37-årige politiker blev anholdt lørdag i nærheden af sit hjem i San Bernardino, 150 kilometer vest for hovedstaden Guatemala City.

De to journalister Danilo Efrain Zapon Lopez og Federico Benjamin Salazar Geronimo blev skudt og dræbt i et attentat 10. marts 2015.

En tredje journalist, Marvin Tunchez Ayala, blev såret.

På avisen Prensa Libre arbejdede Danilo Efrain Zapon Lopez med at afdække korruption i San Antonio La Union, hvor den nu anholdte på daværende tidspunkt var borgmester.

Juarez har tidligere erkendt, at han på dagen for forbrydelsen havde talt med Zapon Lopez, men politikeren hævder, at de to var venner. Han nægter sig skyldig i de sigtelser, der nu er rejst mod ham.

- Jeg har ikke gjort noget. Der vil blive ryddet op i alt det her, siger Juarez til lokale medier.

Attentatmanden er fortsat på fri fod. Men i oktober blev en mand, som kørte en motorcykel i forbindelse med nedskydningen, idømt 30 års fængsel.

Cirka 6000 mennesker bliver dræbt i Guatemala om året. Det gør landets drabsrate til en af Latinamerikas højeste.