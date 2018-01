13 personer dræbt i voldsom trafikulykke i Brasilien

Rejsesitet Tripadvisors brugere har kåret de fem bedste steder at rejse til på ferie.

Den blev bygget til at fragte rumfærger og kan lastes med mere end 250 tons fragt.

Junibevægelsens mangeårige frontfigur, tidligere medlem af Europa-Parlamentet Jens-Peter Bonde, og tilhængeren af et stærkt og samlet Europa, historieprofessor Uffe Østergård, har fundet sammen om et ”manifest”.

En ny film og to tv-serier om magtfuld historisk par er på vej. Den første film om parret er gået tabt, den fjerde huskes mest for dens mange skandaler.

Olietankskib er sunket efter at have brændt i en uge:

Tragisk tab fik Linda Husted til at sætte en ny kurs:

Trumps slørede tale og problemer med at fuldføre en tanke får læger til at råbe vagt i gevær.

Forretninger, der i bedste mening giver overskuds- og datokritiske varer til eksempelvis trængte familier, risikerer at ende med en momsregning. Finans

Første meldinger lyder, at ulykken opstod, da en minibus ramte en modkørende lastbil med papir om bord.

Politiet er gået i gang med at undersøge, hvad der forårsagede ulykken.

Svend Brinkmann siger måske nej, men folk siger ja til at optimere hjernen og dermed livet.

Volkswagen, Peugeot og Toyota sidder solidt på tronen over de mest solgte biler i Danmark.

