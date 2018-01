Mystisk voldtægtssag fra 1994 opklaret: »Avishistorierne var næsten lige så traumatiserende som selve voldtægten«

En kvinde kom gående gennem en park i New York midt på dagen en dag i 1994, da hun blev angrebet af en fremmed, som tog kvælertag på hende bag fra, holdt hende fast op af en skråning og voldtog hende.

Overgrebet den dag i 1994 skulle vise sig at blive til en voldsomt kendt, uopklaret voldtægtssag i USA. En sag, hvor den amerikanske kvinde nemlig blev beskyldt for at have fundet på historien af en højtprofileret klummeskribent.

Indtil i tirsdags - hvor politiet i New York annoncerede, at man ved hjælp af ny DNA-teknologi har fundet frem til, at kvinden blev voldtaget af en voldtægtsforbryder, der allerede sidder i fængsel for adskillige overgreb.

Det skriver flere internationale medier som The Guardian og New York Times.

Den politisketch, som blev lavet af forbryderen, da kvinden anmeldte ham i 1994. Han blev ikke fundet før i tirsdags, hvor man kom frem til, at det var James Edward Webb. Foto: New York City Police Department/AP

Den dengang 23-kvinde havde været ude at løbe, og hun kom gående på vej hjem med sine indkøbsposer, da overgrebet fandt sted.

Hun gav efterfølgende politiet en detaljeret beskrivelse af sin angrebsmand, men politiet tvivlede på hendes forklaring og delte deres skepsis med medierne.

Det fik klummeksribent hos New York Daily News Mike McAlary til at skrive, at han havde hørt fra en politikilde, at kvinden opfandt historien, fordi hun var aktivist, og at hun derfor ville få gavn af overgrebet i en tale, som hun skulle holde til en demonstration mod vold mod lesbiske.

Politiet skiftede imidlertid holdning, da man fandt sæd på hendes krop og tøj, - men med teknologien dengang kunne man ikke adskille overgrebsmandens DNA fra offerets, skriver The Guardian.

På trods af fundet af sæd blev McAary ved med at skrive kritisk om kvinden - ved blandt andet at angribe hendes integritet og opfordre til, at hun blev arresteret. Kvinden sagsøgte dengang avisen, men fik ikke noget ud af det. McAlary døde i 1998.

Men nu - med ny teknologi - er det altså lykkedes for en gruppe politiefterforskere, der fokuserer på at løse uopklarede seksuelle forbrydelser, at teste DNA'et.

De kom frem til, at gerningsmanden var den 67-årige James Edward Webb, der lige nu sidder i fængsel på livstid på grund af andre voldtægter.

James Edward Webb sidder fængslet på livstid for andre voldtægtsforbrydelser i det højsikrede Sing Sing-fængsel i New York. Foto: New York State Department of Corrections and Community Supervision/AP

Selvom han ikke kan blive anklaget i sagen, da sagen er for gammel, har det nye fund alligevel bragt glæde til kvinden.

»Hun græd, da vi fortalte hende, at vi ved, hvem det var. Jeg tror, mine betjente græd med hende,« siger cheefterforsker Robert Boyce til New York Post.

Kvindens advokat, Martin Garbus, siger til The Guardian, at kvinden havde mange følelser.

»Hun føler en kombination af smerte, forvirring og lettelse,« siger han.

Han fortæller, at kvinden nu har bedt New York Daily News om en undskyldning for den måde, deres afdøde journalist behandlede hende på.

»Avishistorierne, som var ubamhjertige, var næsten lige så traumatiserende som selve voldtægten,« siger Martin Garbus til avisen.