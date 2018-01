Hedebølge i Sydney har taget livet af mindst 500 flagermus-unger

Til trods for at frivillige dyrevenner forsøgte at redde dem, faldt hundredvis af flagermus døde om under en ekstrem hedebølge i den australske storby Sydney i weekenden.

Det oplyser dyreorganisationen Wires Southwest tirsdag.

- Det var hjerteskærende, siger Cate Ryan, der arbejder som frivillig i organisationen.

- Dybest set kogte de ihjel. Varmen påvirker deres hjerne så meget, at den bliver stegt.

Søndag blev der sat varmerekord, da temperaturen nåede 47,3 grader i Penrith i den vestlige del af Sydney. Det er ikke sket siden 1939.

I Campbelltown, hvor temperaturen nåede 45 grader, faldt tusindvis af flagermus ned fra træerne på grund af udmattelse fra varmen.

Sportsstjerner segner under rekordvarme i Sydney

Ifølge dyreorganisationen Wires Southwest bestod kolonien i Campbelltown af mellem 1500 og 2000 voksne flagermus, heriblandt anslået 700 mødre.

- Vi tabte mindst 500 unger, hvilket vil sige, at de fleste mødre mistede deres babyer, siger Cate Ryan. Hun tilføjer, at temperaturen i Campbelltown på et tidspunkt søndag nåede 47 grader.

- De fleste af ungerne var kun mellem to og ti uger gamle. De er langt mindre tolerante over for varme, siger hun.

Med vand lykkedes det frivillige at redde omkring 80 unger fra døden.

I et opslag på Facebook skriver en dyreværnsgruppe, at der fortsat er hundredvis af flagermus, der "ligger døde på jorden eller hængende i træerne".

- Så mange små liv er tabt på grund af den ekstreme varme. De voksne søgte i ly for varmen, hvilket resulterede i, at mange babyer blev forladt, skriver gruppen.

Det var ikke kun flagermus, der led under hedebølgen i Sydney i weekenden. Det gjorde tennisspillere og cricketspillere også.

Under turneringen Sydney International blev der søndag målt temperaturer på over 40 grader på banen.

Imens blev den højeste temperatur på Sydney Cricket Ground målt til 43,7 grader.