Pave Frans opfordrede mødre til at amme i det Sixtinske Kapel

Flere steder i verden kan det stadig skabe debat, hvis mødre giver sig til at amme deres børn i offentligheden.

Pave Frans' holdning til sagen ganske klar - også når det gælder amning i Guds eget hus.

Søndag døbte han intet mindre end 34 spædbørn ved en to timer lang ceremoni i det Sixtinske Kapel - 18 piger og 16 drenge. Og her opfordrede han de fremmødte mødre til at tænke på børnenes behov, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Han opfordrede også forældrene til at tale »kærlighedens sprog« med deres børn derhjemme.

»Hvis de begynder at opføre en koncert (ved at græde), eller hvis de er utilpasse, har det varmt eller er urolige eller sultne ... am dem. Vær ikke bange, giv dem mad, for også det er kærlighedens sprog,« lød det fra paven i en - ifølge nyhedsbureauet - improviseret tale.

Den pavelige dåb er en årligt tilbagevendende begivenhed for børn af ansatte i Vatikanet og ved bispedømmet i Rom.

Pave Frans har før italesat amning ved sådanne lejligheder. Også i fjor opfordrede han de fremmødte mødre til at give deres børn mad »uden frygt«.

Herhjemme var debatten om offentlig amning brandvarm i 2011, da en ammende kvinde blev bortvist fra en café i det københavnske stormagasin Illum.

I 2013 fastslog Ligebehandlingsnævnet, at caféer og restaurationer herhjemme har lov til at bortvise kvinder, der ammer.