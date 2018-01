Island sætter hårdt ind mod løngab: »Det er tid til radikale ændringer«

Det skal være slut med løngabet mellem mænd og kvinder på Island.

Islandske virksomheder med over 25 ansatte skal nemlig fremover kunne fremvise et certifikat for, at de har sikret ligeløn.

Det vedtog den islandske regering i en skærpelse af den islandske lov om ligeløn sidste år. En lov, som trådte i kraft i mandags, skriver Al Jazeera.

»Det er en mekanisme, der skal sikre, at mænd og kvinder får lige meget i løn. Vi har haft en lov i årtier, som siger, at der skal være ligeløn, men vi har bare stadig haft et løngab mellem kønnene,« siger Dagny Osk Aradottir Pind, som er medlem i bestyrelsen for den islandske organisation for kvinders rettigheder til Al Jazeera.

Island indførte lov om ligeløn tilbage i 2012 og har i flere år været foregangsland i forhold til ligestilling. Landet ligger for eksempel på førstepladsen på World Economic Forums liste over lande med ligestilling.

Men nu går landet altså skridtet videre.

Landets social- og ligestillingsminister Thorsteinn Viglundsson understreger overfor The Guardian, at den nye lov er nødvendig.

»Løngabet er en uheldig kendsgerning på det islandske arbejdsmarked. Det er tid til radikale ændringer - nu har vi nemlig mulighed for at gøre noget ved det,« siger han.

Hvis en islandsk virksomhed med over 25 medarbejdere ikke kan dokumentere, at der er ligeløn mellem mænd og kvinder, skal virksomheden betale en bøde.