Trump kritiserede for løgne og bedrag i årets første tweet: Nu har Pakistan reageret

2018 er i gang, og det samme er den amerikanske præsident, Donald Trump, på det sociale medie Twitter.

Den amerikanske præsident har indledt året med en bombastisk udmelding omkring Pakistan, som USA i øjeblikket overvejer at straffe ved at undlade at sende et bidrag på lidt over en milliard kroner.

Hundredtusinder gik på gaden mod Trumps Jerusalem-beslutning

Den amerikanske regering er utilfreds med Pakistans indsats over for terrorgrupperinger, og det lægger Donald Trump ikke skjul på i sit seneste tweet.

»USA har på tåbelig vis sendt mere end 200 milliarder kroner i støtte til Pakistan i løbet af de seneste 15 år, mens de ikke har givet os andet en løgne og bedrag og betragtet vores ledere som tåber. De gav ly til terrorister, som vi jagtede i Afghanistan. Det skal være slut!« skriver præsidenten på Twitter.

Det har nu fået Pakistans udenrigsminister, Khawaja Asif, til at reagere og slå fast, at Pakistan vil komme med et modsvar inden for kort tid.

»Vi vil sørge for, at verden skal komme til at kende sandheden. Der er forsket på fakta og fiktion,« skriver ministeren på Twitter.

Trump: Pakistan er en terroristrede

Asif har tidligere erklæret over for den amerikanske ambassadør i Pakistan, at landet har lidt store tab i kampen mod terrorisme, men at Pakistan fortsat vil samarbejde med det internationale samfund for at eliminere terrorgrupper.

De diplomatiske forbindelser mellem USA og Pakistan er i forvejen blevet neddroslet, efter at Trump i august udtalte, at pakistanerne forlænger krigen i Afghanistan og dækker over kriminelle.

Udtalelserne blev kaldt »fjendtlige« og »truende« af Pakistans nationalforsamling.