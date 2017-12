USA’s FN-ambassadør blev narret til at kommentere på et land, der ikke findes

Det russiske komikerpar Vladimir Kuznetsov og Alexei Stolyarow har tilsyneladende i en telefonsamtale med USA’s FN-ambassadør, Nikki Haley, lykkedes med at udgive sig for at være den polske premierminister, Mateusz Morawiecki.

I samtalen takkede Haley for, at Polen havde afstået fra at stemme om FN-resolutionen, der fordømmer, at Donald Trump nu anerkender Jerusalem som Israels hovedstad.

Herefter lykkedes det Stolyarov, der udgav sig for at være den polske premierminister, at skifte emne til det Sydkinesiske Hav og problemerne i landet ”Binomo”.

En problemstilling, som Haley indrømmede, hun havde hørt om. Der er bare det problem, at ”Binomo” ikke eksisterer.

Man kan høre interviewet på The Independent. Samtalen forløb således:

Stolyarov (udgiver sig for at være den polske premierminister): »Kender du Binomo?«

Nikki Haley: »Ja, ja«.

Stolyarov: »De har erklæret deres uafhængighed.«

Nikki Haley: »Rigtigt.«

Stolyarov: »De havde et valgt, og vi tror, at Rusland har forsøgt at påvirke valget.«

Nikki Haley: »Ja, selvfølgelig gjorde de det.«

Stolyarov: »Og nu gør Binomo-landet situationen værre i det Sydkinesiske Hav.«

Nikki Haley: »Det er vi klar over, og vi har holdt nøje øje med situationen, og vi tror, vi vil fortsætte med det, imens vi håndterer de problemstillinger, som kommer op i forbindelse med det Sydkinesiske Hav.«

En talsperson for Nikki Haley har udtalt, at man hverken vil be- eller afkræfte autenticiteten af lydklippet.

De russiske komikere er kendt for at udgive sig for at være andre end dem selv.

Tidligere i år fik de USA’s energiminister, Rick Perry, til at tro, at han talte med den ukrainske premierminister, Volodymyr Groysman.