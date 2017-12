Lørdag har den russiske præsident, Vladimir Putin, i en nytårshilsen til den syriske præsident, Bashar al-Assad, sagt, at Rusland fortsat vil beskytte syrisk suverænitet. Det skriver Reuters.

Putin betonede, at Rusland vil »fortsætte med at yde bistand til Syrien for at beskytte ​landets suverænitet, samhørighed og territoriale helhed. Endvidere vil Rusland fremme en politisk forligsproces, samt fokuserer på at genoprette den nationale økonomi.«

Tidligere på måneden beordrede Putin de russiske styrker hjem fra Syrien.

Rusland vil imidlertid beholde dets luftbase i Hmeymim i Syriens Latakia provins, samt dets flådebase i Tartous.

Syrien har været plaget af krig i over seks år, og hundredtusindvis af mennesker er dræbt. Millioner er ifølge FN flygtet fra landet.

Den russiske præsident har også sendt hilsner til USA og Tyskland. Begge hilsner går på samarbejdet om internationale konflikter.

Konstruktiv dialog mellem USA og Rusland er nødvendig, hvis de to stormagter skal finde løsninger på internationale konflikter, fremhævede Putin i en nytårshilsen til præsident Donald Trump.