De sociale medier har døbt de seneste uroligheder i Venezuela "svinerevolutionen" med henvisning til den tilsyneladende udløsende faktor, som endnu engang fik venezuelanerne til at gå på gaden i protest.

Det socialistiske land har været på randen af økonomisk kollaps de seneste par år, og manglen på mad og medicin har tvunget store dele af befolkningen til at skippe måltider og bevæge sig ud på det sorte marked for at få livsvigtige præparater.

Derfor havde præsidenten, Nicolas Maduro, da også lovet, at ingen skulle mangle den traditionelle svineskank, som man spiser til jul i Venezuela. Man ville således uddele svineskanker til de fattigste områder i landet.

Julen kom og gik dog uden svineskank, og derfor gik vrede venezuelanere igen på gaden. Men det hele var Portugals skyld, sagde Maduro ifølge CNN på nationalt tv.

»Hvad skete der med svinekødet,« spurgte han og fortsatte:

»De saboterede os. Jeg kan nævne et land: Portugal.«

»Man holder ikke for rødt lys, klæder sig enkelt med jeans og kører i en ældre bil« I Venezuela kæmper Ole Bødtker Nielsen for at holde sine virksomheder i live i verdens måske dårligste forretningsklima.

Præsidenten forklarede, at regeringen havde købt alt tilgængeligt svinekød i Venezuela og derfor måtte importere resten fra Portugal. Ordren var givet, og betalingen underskrevet, men så skete der noget.

»De gik efter bankkontiene, de gik efter de to gigantiske skibe, som var på vej. De har saboteret os.«

Den forklaring kan man dog ikke genkende i Portugal, hvor udenrigsminister Santos Silva siger til den portugisiske radiostation TSF, at regeringen ikke kan blande sig i markedsøkonomien og derfor ikke har magt til at sabotere den slags.

Det portugisiske firma, som stod for at levere svineskank til Venezuela i 2016, oplyser ifølge CNN i en pressemeddelelse, at man endnu ikke har modtaget den fulde betaling for sidste års regning på knap 40 mio. euro. Man afviser samtidig, at der skulle være sendt svineskank af sted i år.