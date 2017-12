Se billederne: Nasa har valgt årets bedste skud af Jorden - set fra rummet

Næsten hver dag bliver vores planet foreviget udefra af astronauter udstationeret på Den Internationale Rumstation (ISS).

Takket være dem kan Nasa derfor årligt udvide sine fotoarkiver med flere tusinde billeder af Jorden.

Som 2017 går på hæld, har medarbejderne på Nasa's Johnson Rumcenter i Houston, Texas, bladret årets billeder igennem og har udvalgt de 17 bedste skud, som du kan se herunder.

Astronauterne har bl.a. fanget årets måske mest omtalte orkan, Jose, en farverig solopgang, vulkaner og et lysspættet Europa.

Solopgang over det Filippinske Hav. Foto: Nasa

Læhegnene, der bruges til at beskytte afgrøder, strækker sig over 14 km nær Volga-floden i det sydlige Rusland. Foto: Nasa

Her har astronauterne fundet 23 farverige søger, som fordeler sig over 160 hektar land i Utah, USA. De forskellige farver skyldes, at søerne befinder sig i forskellige stadier af fordampning. Foto: Nasa