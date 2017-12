De vigtigste billeder fra 2017: »Moren, der kysser sin druknede søn, menneskeliggør en forfærdelig problematik«

Aldrig før er der blevet taget så mange billeder, af hvad der sker i verden, som nu. Den teknologisk udvikling har gjort alle i stand til at registrere øjeblikke, men der er blevet færre, som – udover at registrere - også fortæller en historie med deres billeder.

Sådan lyder det fra Jyllands-Postens fotochef, Brian Karmark.

»Der er langt flere, der tager billeder, med hvad de har ved hånden. Deres smartphones for eksempel. Det betyder, at man får langt flere billeder, som kan registrere forskellige hændelser. Men jeg synes også, at der er stor forskel på at registrere en hændelse og så rent faktisk kunne fortælle den i billeder. Desværre så er kvaliteten i nogle områder af verden faldende, da man ikke har nær så mange professionelle fotografer længere. Det betyder desværre af mængden af kvalitetsbilleder er faldende,« siger han.

Brian Karmark har derfor brugt tid på at samle, hvad han mener, er nogle af årets bedste billeder nedenfor.

Udvælgelseskriteriet har været, udover at de lever op til en række standarder for bl.a. komposition og lys, at billederne netop fortæller en historie frem for at registrere den.

Et billede, som især har gjort indtryk på Jyllands-Postens fotochef, er fotoet (se billede 31 nedenfor) af Hanida Begum, som er rohingya-flygtning fra Myanmar.

På billedet fra d. 14. september, ser man hende - netop ankommet til Bangladesh - kysse sin afdøde spæde søn, der lige er druknet. Drukneulykken skete, da deres båd kæntrede, imens de forsøgte at krydse Den Bengalske Bugt fra Myanmar.

Siden august 2017 er omkring 626.000 rohingya-flygtninge ankommet til Bangladesh, hvilket bringer det samlet antal rohingya-flygtninge op på omkring én million.

Rohingyaerne er primært flygtet fra Myanmar, hvor de igennem de senere år er blevet forfulgt. Militæret i Myanmar benægter at have gjort noget forkert, imens bl.a. FN og USA kalder situationen i landet for etnisk udrensning.

»Forfølgelsen af rohingya-flygtningene er noget, som har fyldt utroligt meget i mediebilledet i år, og det her billede af moren, der kysser sin druknede søn, menneskeliggør en forfærdelig problematik,« fortæller Karmark.

Han pointerer, at et godt billede »kan ændre verden og menneskeliggøre problemer ved ikke kun at vise fakta, men også menneskeskæbner.«

Se alle billederne nedenfor.

1. 10. januar 2017. Mere end 1500 er hjemløse efter en voldsom brand hærgede Navotas, en lille forstad til Manila, på Filippinerne. Ifølge brandmyndighederne er omkring 600 boliger gået til i flammerne. Foto: AP

2. 10. januar. Hundredvis af migranter er strandet i den serbiske hovedstad, Beograd. De bor i forladte fabrikker, mens de venter på, at vinteren skal slippe sit greb, og de kan rejse videre til EU. Foto: AP

3. 10. januar. Præsident Barack Obama tørrer en tåre væk, da han holder sin afskedstale på McCormick Place i Chicago. Foto: AP

4. 11. januar. Den tyske kansler, Angela Merkel, smiler til pressen, da hun leder årets første kabinetsmøde i den tyske regering i Berlin. Foto: AP

5. 20. januar. Den nyvalgte præsident, Donald Trump, venter på at træde ud til sin præsidentindvielse i Washington. Foto: AP

6. Den 20. januar. Den amerikanske præsident, Donald Trump, danser til sangen, ”I did it my way” med den nye førstedame, Melania Trump, ved sin indsættelse. Foto: AP/Evan Vucci

7. 27. januar. En gruppe afrikanske flygtninge er reddet fra en gummibåd ud for Libyens kyst. Foto: AP

8. Politibetjente stormer demonstranter i Paris i forbindelse med en demonstration imod påstået magtmisbrug fra politiets side. Foto: AP/Francois Mori.

9. 27. februar. USA’s præsident, Donald Trump (til højre), mødes med ledere fra HBCU (Black Colleges and Universities) i Det Ovale Kontor. Med til mødet er også stabschefen, Reince Priebus (til venstre) og på sofaen ses rådgiver Kellyanne Conway. Foto: AP/Pablo Martinez Monsivais

10. 17. marts. Folk, som er fanget i vandmasserne, kæmper for livet, mens de holder fast i en line på vej i sikkerhed. Voldsomme mudderskred og massiv regn har overrasket beboerne i Lima, Peru, hvor det næsten aldrig regner. Foto: AP

11. 19. marts. En dreng cykler gennem byen, der for nylig blev befriet af irakiske sikkerhedsstyrker, på den vestlige side af Mosul i Irak. Foto: AP

12. 22. marts. Ambulancefolk behandler en betjent, som er blev stukket ned uden for Palace of Westminster i London. Overfaldsmanden blev kort efter skudt og dræbt. Foto: PA Wire via AP Images/ Stefan Rousseau

13. 15. april. Den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, vinker til folket under en militær parade i forbindelse med 105-års fødselsdagen for sin bedstefar, Kim Il-sung, landets grundlægger, i Pyongyang, Nordkorea. Foto: AP

14. 10. maj. Demonstranter sigter efter soldater under optøjer i Venezuela. Foto: AP

15. 14. maj. Den franske præsident, Emmanuel Macron, bliver fragtet i en åben militærvogn på Champ Elysees på vej til Triumfbuen i Paris. Foto: AP Photo/Michel Euler

16. 14. juni. Fra en nærliggende bygning kan man se røgen fra branden i Grenfell Tower, som dræbte mindst 80 mennesker i London. Foto: AP/Matt Dunham

17. 17. juni. Bill Cosbys retssag afslutter uden en dom, efter at jurymedlemmerne ikke nået til en enstemmig beslutning. Foto: AP

18. 3. juli. Civile på flugt fra Islamisk Stat skal klæde sig af - for ikke at kunne skjule sprængstof - inden de bliver befriet af de irakiske styrker. Foto: AP

19. 7. juli. Præsident Donald Trump og præsident Vladimir Putin under G20 topmøde i Hamborg. Foto: AP

20. Afrikanske migranter forsøger at nå en redningsbåd fra den spanske nødhjælpsorganisation, Proactiva Open, efter deres gummibåd er punkteret i Middelhavet 12 sømil nord for den libyske kyst. Foto: AP/Santi Palacios

21. 9. august. Aktivister i Nairobi holder hænderne over hovedet efter politiet har skudt mod folkemængden. Kenyas valg tog en uhyggelig drejning, da voldelige protester brød ud i hovedstaden. Foto: AP

22. 12. august. Mennesker bliver kastet op i luften, da en bil kører ind i en gruppe, der demonstrerer imod et møde for hvide nationalister i Charlottesville i USA. Nationalisterne var samlet til møde for at protestere imod planerne om at fjerne statuen af sydstatsgeneralen Robert E. Lee i Charlottesville. Foto: Ryan M. Kelly/The Daily Progress via AP

23. 20. august. En gruppe frivillige bærer kister på plads under en massebegravelse, efter oversvømmelser og mudderskred har kostet flere mennesker livet i Freetown, Sierra Leone. Foto: AP

24. 21. august. Piper Truza ser op mod solformørkelsen i Detroit. Foto: AP

25. 24. august. Folk står i en cirkel omkring stearinlys og blomster placeret på jorden for at mindes ofrene for et angreb på den historiske Las Ramblas promenade i Barcelona, Spanien, hvor en mand kørte en varebil ind i en menneskemængde og dræbte mindst 13 mennesker. Foto: AP

26. 25. august. Conor McGregor står i midten. Til venstre står Floyd Mayweather Jr. Billedet er taget dagen før deres indbyrdes boksekamp i Las Vegas. Foto: AP Photo/John Locher

27. 27. august. George Cochrum og Caroline Wheeler går over en oversvømmet del af Interstate 610 efter orkanen Harvey i Houston, Texas. Foto: AP

28. 28. august. Redningsbåde forsøger at evakuere befolkningen i Houston fra de stigende vandmasser forårsaget af den tropiske storm Harvey. Foto: AP Photo/David J. Phillip

29. 11. september. Mariela Leon sidder foran sit hjem, som er beskadiget af oversvømmelser fra orkanen Irma, i Isabela de Sagua, Cuba. Foto: AP

30. 9. september. Nyankomne rohingya-flygtninge fra Myanmar i håndgemæng om en pose ris, som er doneret af lokale frivillige i Kutupalong, Bangladesh. Foto: AP Photo/Bernat Armangue

31. 14. september. Hanida Begum er rohingya-flygtning. Hun er lige flygtet fra Myanmar til Bangladesh. Hendes søn druknede, da båden – som de flygtede i – kæntrede, før de nåede land. Foto: AP Photo/Dar Yasin

32. 18. september. Rohingya-flygtninge, som er flygtet fra Myanmar til Bangladesh, kæmper om mad, der bliver distribueret af en nødhjælpsorganisation nær flygtningelejren Balukhali. Foto: AP/Dar Yasin

33. 20. september. Redningsarbejdere forsøger at finde overlevende efter et jordskælv – som nåede 7,1 på Richterskalaen - i Mexico City. Mindst 369 mennesker mistede livet ved naturkatastrofen. Foto: AP Photo/Rebecca Blackwell

34. 2. oktober. En kvinde sidder på fortovet ved stedet, hvor der forinden er begået et masseskyderi ved en musikfestival i Las Vegas. Foto: AP /John Locher

35. 8. oktober. Tusindvis af mennesker marcherer i Barcelona i protest mod den catalanske regerings fremstød for løsrivelse fra resten af Spanien. Foto: AP

36. 9. oktober. Jim Stites ser til, mens en del af sit kvarter brænder til grunde i Fountaingrove, Californien. Foto: AP

37. 6. november. Sørgende er samlet for at mindes de døde fra et masseskyderi i Sutherland, Texas, hvor en mand skød og dræbte flere end 20 mennesker ved en gudstjeneste. Foto: AP/David J. Phillip

38. 6. november. Kenneth and Irene Hernandez viser deres respekt for de døde ved masseskyderiet i Sutherland, Texas, på en kirkegård nær kirken, hvor skyderiet foregik. Foto: AP/Eric Gay

39. 17. november. Zimbabwes præsident, Robert Mugabe, ankommer til en ceremoni ved Zimbabwe Open University i udkanten af hovedstaden, Harare. Foto: AP