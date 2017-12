Guatemala forsvarer beslutning om ambassadeflytning i Israel

EU kan ikke gøre andet end at håbe på Rajoy, der indtil videre ikke har leveret.

En fysioterapeut tester den nye Opel Grandland X mod den mere klassiske Opel Insignia stationcar for at finde svaret på, hvad der egentlig er det bedste køb.

2017 blev også året, da Frankrig besluttede sig for at søge nye veje.

Kryptovalutaen bitcoin er genrejst med lynets hast efter et voldsomt prisfald fredag.

Tidligere på året blev to Boieng-fly solgt på samme auktionsside.

Det er ikke tilfredsstillende, at EU, FN og verdenssamfundet bare udsender sød musik-erklæringer.

- Gud velsigne begge vores lande, Israel og Guatemala. Vi venter på jer her i Jerusalem, sagde Netanyahu i det israelske parlament mandag.

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, har udtrykt stor tilfredshed med, at Guatemala vil flytte sin ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem.

Hun bemærker således, at kardemommesalget kun udgør 0,37 procent af Guatemalas bnp.

Udenrigsminister Sandra Jovel nedtoner desuden sandsynligheden for et fald i Guatemalas handel med kardemomme, som arabiske og islamiske lande er de største købere af.

Guatemala er det første land til at følge efter USA, som i begyndelsen af december erklærede Jerusalem for Israels hovedstad og fremlagde sine flytteplaner.

Guatemalas præsident, Jimmy Morales, annoncerede søndag, at landet vil flytte sin ambassade i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem.

- Hvad vi gør, stemmer overens med vores udenrigspolitik og den allieret, vi har været for Israel, siger hun.

Hun understreger, at Guatemala ikke har nogen intentioner om at ændre mening.

Samtidig afviser hun international kritik af beslutningen, efter at Guatemala søndag aften offentliggjorde, at landet følger i fodsporene af USA og flytter sin ambassade.

Guatemalas udenrigsminister forsvarer beslutningen om at flytte landets ambassade i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem.

Flytning af ambassade stemmer overens med, at vi er en allieret med Israel, siger Guatemalas udenrigsminister.

En 44-årig kvindelig bilist måtte dreje skarpt for at undgå spøgelsesbilist. Hendes bil væltede, men hun kom ikke alvorligt til skade.

Museum Nordsjælland jubler over muligt fund af to urokser.

Resultaterne skal bruges til at skabe bedre behandlinger til hjertepatienter.

Mallorcas lillebror har en historie så dramatisk, at den er et større land værdigt. Nyd den historiske havneby Ciutadella og øen fredelige små strande.

