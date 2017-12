Perus ekspræsident Fujimori fra sygeseng: Tilgiv mig

Perus tidligere autoritære leder Alberto Fujimori beder i en appel til befolkningen i Peru om tilgivelse og erkender, at han som leder skuffede mange peruanere.

Undskyldningen er lagt på hans Facebook-side. Den kommer, efter at præsident Pedro Pablo Kuczynsky har givet ham amnesti i anledning af julen.

- Jeg er klar over, at min regerings resultater blev modtaget godt af én side. Men jeg erkender, at jeg skuffede andre kammerater. Af hele mit hjerte beder jeg dem om at tilgive mig, siger han på videoen, som er optaget ved hans hospitalsseng og lagt på Facebook.

Den 79-årige Fujimori, der var præsident fra 1990 til år 2000, afsonede en dom på 25 års fængsel for korruption og brud på menneskerettigheder.

Søndag beordrede præsident Kuczynski Fujimori og syv andre benådet af humanitære årsager.

Fujimori har afsonet 12 år af sin straf.

Det er første gang, at Fujimori siger undskyld til befolkningen.

Benådningen er ikke modtaget med forståelse og glæde alle steder. Præsidentens beslutning har udløst gadeprotester.

Mandag brugte politiet tåregas og stødte sammen med demonstranter, der viste deres modstand mod benådningen, skriver nyhedsbureauet AFP.

Demonstranterne krævede, at Kuczinski skal gå af som præsident.

Præsidenten har siden været på nationalt tv for at forklare sin beslutning.

- Jeg er overbevist om, at de af os, der føler os demokratiske, mener, at Alberto Fujimori ikke skal dø i fængslet, for retfærdighed er ikke hævn, sagde han.

- Det handler om helbred og chancen for at leve for Perus tidligere præsident, der har indrømmet omfattende og alvorlige fejl. Og som blev dømt, og som allerede har afsonet 12 år i fængsel, forklarede præsident Pedro Pablo Kuczynski i sin tale mandag aften.