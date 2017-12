Benådning af ekspræsident har ført til sammenstød i Peru

Tusindvis af peruanere demonstrerer på tværs af landet mod benådningen af ekspræsident Alberto Fujimori.

I hovedstaden Lima har politiet affyret tåregas for at opløse mængden af demonstranter, og der har været voldelige sammenstød mellem betjente og demonstranter.

Perus præsident, Pedro Pablo Kuczynski, besluttede mandag at benåde landets tidligere præsident. Det sker med henvisning til Fujimoris helbred, oplyste præsidentkontoret i en erklæring.

Beslutningen er upopulær blandt mange peruanere, der i Limas gader råber slagord mod præsidenten og beder ham om at træde tilbage.

- Benådningen skal annulleres, råber demonstranterne, der også kalder præsidenten en "forræder".

- Kampen mod Fujimori er symbolet på en hel generation, siger Marco Sifuentes, en peruansk journalist, som er til stede ved demonstrationen.

79-årige Alberto Fujimori blev lørdag bragt med ambulance til et hospital fra det fængsel, hvor han afsoner en dom på 25 år.

Han er dømt for krænkelser af menneskerettigheder, korruption og for at beordre likvideringer i sin tid som præsident mellem 1990 og 2000.

Præsident Pedro Pablo Kuczynski havde på forhånd sagt, at der ville blive tale om en "medicinsk benådning". Der er altså ikke tale om en benådning for de forbrydelser, som Fujimori er dømt for.

Indtil videre er tre politikere trådt tilbage fra Kuczynskis parti, efter at præsidenten offentliggjorde sin beslutning.

Dermed truer benådningen med at kaste Kuczynskis regering ud i en ny krise. Han undgik for nylig med nød og næppe at blive fældet af en korruptionsskandale.