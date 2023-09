TUI melder om fem danskere i god behold nær jordskælv i Marokko

Rejseselskabet TUI har i øjeblikket fem danske rejsende i den marokkanske by Marrakesh, som ligger tæt på der, hvor et voldsomt jordskælv ramte fredag aften.

Det oplyser Mikkel Hansen, TUI’s kommunikationschef, til Ritzau. Han siger, at de rejsende er i god behold og rejser hjem lørdag aften.

– Lige præcis med denne her booking har de hjemrejse i aften, og vi har ikke fået nogen informationer om, at der skulle være udfordringer med lufthavnen, så det forventer vi, kommer til at forløbe helt fint, siger han.