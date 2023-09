Næsten 300 har mistet livet under jordskælv i Marokko

Skælvet ramte landet kl. 23.11 fredag lokal tid. Epicentret ligger sydvest for storbyen Marrakesh, hvor flere historiske bygninger meldes kollapset.

Men de voldsomme rystelser har også kunnet mærkes langt derfra. I Marokkos hovedstad, Rabat, 265 km fra Marrakesh, er flere flygtet fra deres hjem, skriver Reuters.

Det er ikke første gang, at Marokko er blevet ramt af et jordskælv. I 2004 blev landets nordlige del ramt af et jordskælv, hvor 600 mistede livet.

Men rystelserne under fredagens jordskælv skulle være endnu voldsommere. Det skriver CNN på baggrund af målinger fra USA’s Center for Geologiske Undersøgelser. Ifølge disse målinger er jordskælvet det kraftigste jordskælv, der er målt i Marokko i mere end 100 år. Samtidig har det tyske forskningsinstitut GFZ målt jordskælvet til at have en dybde på 27 km.