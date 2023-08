Gabonesiske officerer hævder at have taget magten efter valg

Højt rangerende gabonesiske militærofficerer hævder på fjernsyn at have taget magten i det afrikanske land.

- I det gabonesiske folks navn har vi besluttet at forsvare freden ved at sætte en stopper for det nuværende regime, lyder det fra soldaterne ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters siger militærofficererne, som hævder at repræsentere hele landets forsvars- og sikkerhedsstyrker, at de har taget magten på grund af, hvad de karakteriserer som et valg uden troværdighed.