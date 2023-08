Libyske gader står i brand efter usædvanligt møde med Israel

Der skal i stedet have været afholdt et ”afslappet, ikke-officielt og ikke forhåndsarrangeret møde” mellem de to ministre i Rom.

En unavngiven embedsmand fra Israel siger mandag, at mødet mellem ministrene var blevet aftalt på forhånd ”på højeste niveau” fra libysk side og varede over en time. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det er ikke uddybet, hvem der var med til at arrangere mødet.

En libysk lov fra 1957 siger, at det er ulovligt at forhandle med Israel. Brydes loven, kan man straffes med op til ni års fængsel.

Billeder fra Libyen viser flere demonstranter brænde dæk af i hovedstadens gader. Der bliver også brændt israelske flag af.

Libyen har generelt været præget af stor uro siden Det Arabiske Forår i 2011 og afsættelsen af landets mangeårige leder Muammar Gaddafi.