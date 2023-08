Niger giver nabolande lov til at intervenere ved angreb

Militærjuntaen har dannet en ny regering i landet. Bazoum og hans familie holdes fanget af juntaen.

Ecowas har siden besluttet, at der skal stå en hær standby, der kan intervenere i Niger.

Ecowas er en sammenslutning af vestafrikanske lande.

Organisationen har sagt, at den er klar til at sende soldater ind i Niger, hvis det ikke lykkes på diplomatisk vis at løse konflikten.

Niger er det fjerde land i det vestlige Afrika, der er blevet udsat for et kup siden 2020. Mali, Guinea og Burkina Faso er de tre andre lande.

Juntaerne i Burkina Faso og Mali har sagt, at enhver militær intervention i deres naboland vil blive anset som en ”krigserklæring” mod deres lande.