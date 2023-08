Ecowas har godkendt snarlig invasion af Niger for at fjerne junta

De 15 vestafrikanske lande Ecowas er ved at gøre klar til at sende styrker ind i landet Niger, som sidst i juli blev udsat for et statskup af landets nationalgarde, som lige nu kontrollerer landet.

Det oplyser Elfenbenskystens præsident, Alassane Quattara, på vej hjem fra et krisemøde i Ecowas.

- Militærcheferne har stadig andre konferencer til at færdiggøre nogle ting, men de har tilsagn fra Konferencen for Statscheferne til, at operationen kan starte så hurtigt som muligt, siger Quattara.