Nigers militærjunta har udpeget ny regering med 21 ministre efter kup

Tidligere har medlemslandene i Ecowas vedtaget en række økonomiske sanktioner rettet mod Niger.

Der bliver holdt godt øje med torsdagens møde i Nigerias hovedstad, Abuja.

Ecowas’ ledere ventes at blive enige om de næste skridt i konflikten. Det kan omfatte magtanvendelse. Det har Ecowas tidligere luftet muligheden for - dog som en sidste udvej, har det lydt.

Tidligere på ugen udpegede kupmagerne den tidligere finansminister Ali Mahaman Lamine Zeine til landets nye premierminister.

Nyhedsbureauet Reuters beskrev udnævnelsen som endnu et tegn på, at juntaen ønsker at bevare magten i landet.