Nigers kupmagere gør tidligere minister til premierminister

Kupmagerne i Niger har udnævnt tidligere finansminister Ali Mahaman Lamine Zeine til landets nye premierminister.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Udnævnelsen sker omkring to uger efter kuppet og blev offentliggjort af en talsmand for militærjuntaen på landsdækkende fjernsyn sent mandag aften.

Nyhedsbureauet Reuters beskriver udnævnelsen som endnu et tegn på, at juntaen ønsker at bevare magten i landet.