Italien og Tyskland ønsker udsat frist til kupmagere i Niger

- Der skal findes en løsning, men det er ikke sådan, at der ikke er andre løsninger end krig, siger Antonio Tajani.

Også Tysklands udenrigsministerium ønsker den diplomatiske vej, selv om det støtter Ecowas’ tiltag mod Niger.

- Vi støtter Ecowas’ forsøg på at mægle og håber, at det vil føre til succes og demokratisk orden i Niger.

De to landes opfordringer kommer, efter at Ecowas gav kupmagerne indtil søndag til at genindsætte den demokratisk valgte præsident Mohamed Bazoum.

Hvis fristen ikke blev overholdt, ville de gennemføre en militær intervention i landet.