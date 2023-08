07/08/2023 KL. 16:30

Symbolsk halshuggede kupmagerne en hanekylling. Nu satser de til Vestens skræk på Putins lejemordere

Mareridt for USA og Europa eskalerer: Kupmagere i Niger har efter trusler om militær indgriben fra nabolande lukket luftrummet over Niger og anmodet den russiske Wagner-gruppes lejemordere om hjælp til at fastholde deres nyvundne magt.